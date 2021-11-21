"BİRBİRİMİZE DOYAMADIK"

İki çocuk annesi Yılmaz, paylaşımına şu notu düşmüştü:



"Bak yine baş başa kaldık. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hayatımın en zor günlerinden biriydi. Böyle bir günü yaşayacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim. Daha gerçekleştireceğimiz sayısız hayalimiz vardı 23 senedir birbirimize doyamadık."