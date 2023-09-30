Oğuzhan Koç'tan o iddialara yanıt
Oğuzhan Koç'un 8 ay evli kaldığı ve geçen Mayıs ayında boşandığı eşi Demet Özdemir ile barışmak için Seda Sayan'dan yardım istediği iddia edilmişti. Oğuzhan Koç bu iddialara yanıt verdi
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir 28 Ağustos 2022 tarihinde evlenmiş ve evliliklerinin sekizinci ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu. Çift, 8 Mayıs'ta da evliliklerini noktalamıştı.
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oğuzhan Koç, Armutlu'da bir mekân çıkışı görüntülendi. Koç'a, eski eşi Demet Özdemir ile barışmak için Seda Sayan'dan yardım istediği iddiası soruldu.
Oğuzhan Koç bu iddiaları yalanladı. Oğuzhan Koç, 'Barışmak ister misiniz?' sorusunu ise gülerek yanıtsız bıraktı.
DEMET ÖZDEMİR İLE OĞUZHAN KOÇ ARASINDA NELER OLMUŞTU?
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022'de evlenmişti. Geçtiğimiz haftalarda Özdemir ile Koç'un ayrıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Söz konusu iddiaya göre; Demet Özdemir, evi terk ederek eski evine geri dönmüştü.
"PARTİDE UYGUNSUZ TAVIRLAR SERGİLEDİ" İDDİASI
İddia tam olarak şöyleydi; arkadaşları 26 Şubat'ta Demet Özdemir'in 31'inci yaş günü için evde bir parti düzenlemişti. Oğuzhan Koç, partide uygunsuz tavırlar sergileyerek, eşini kızdırmıştı. Özdemir de bunun üzerine evi terk etmişti.
"DİZİNİN YÖNETMENİYLE KARAVANDA UYGUNSUZ BİR ŞEKİLDE YAKALANDI" SÖYLENTİSİ
Bir başka iddiaya göre ise; Demet Özdemir ile rol aldığı dizinin yönetmeniyle çekimler esnasında karavanda uygunsuz bir şekilde yakalanmıştı.
Demet Özdemir, bu iddialar üzerine bir açıklama yaparak söylentilerin doğru olmadığını dile getirmişti. Demet Özdemir, 'Karavanda basılma' iddiasıyla ilgili dava açacağının altını kalın bir şekilde çizmişti. Oğuzhan Koç da eşinin açıklamasını paylaşmıştı.
"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL" DEMİŞTİ
Demet Özdemir, rol aldığı dizinin setinde yeni bir açıklama daha yaparak, bu konuda şunları söylemişti:
Evliliğimizde sıkıntılar olduğu doğru ancak her evlilikte sorunlar oluyor. Özel hayatımız hassas bir konu. Buna saygı duyulmasını istiyorum. Evi terk ettiğim, evi ayırdığım, eski evime geri döndüğüm iddiaları doğru değil, böyle bir şey yok.