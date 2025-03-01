Oğuzhan Koç'tan sevgilisine şarkı

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oğuzhan Koç, önceki gün sevgilisi Hazal Subaşı ile birlikte Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Basın mensuplarının çıkışta ayaküstü sorularına yanıt veren Oğuzhan Koç; "Yeni şarkımızı çıkardık. Çok keyifli gidiyor. Kısmetse yeni şarkım da gelecek. Bu yılı üretim yılı ilan ettik" dedi. Basın mensuplarının, "Yeni şarkı birilerine mi yazıldı?" sorusu üzerine gülen şarkıcı; "Bilmiyorum, çıkınca hep beraber görürüz" dedi ve sevgilisi ile birlikte aracına binerek oradan ayrıldı.