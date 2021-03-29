Irkçılığa soyunarak tepki gösterdi!

ABD'de son dönemlerde Asyalılara ve azınlıklara karşı ayrımcılığın artmasına dikkat çeken Ohio belediye meclisi görevlisi Lee Wong, soyunarak tepki gösterdi.
Ohio'daki West Chester Belediyesi'nde görevli 69 yaşındaki savaş gazisi Lee Wong, katıldığı toplantıda vücudundaki yaraları göstermek için gömleğini çıkardı.
Daha önce insanların kendisine "yeterince Amerikalı" görünmediğini söylediğini belirten söyleyen "vatanseverliğin neye benzediğini" göstereceğini söyledi.
Vücudundaki yara izlerini gösteren Wong, ABD ordusunda 20 yıl görev aldığını, bu yaraların da görev sırasında alındığını söyleyerek insanların artık Asyalılara karşı ırkçılık yapmaması gerektiğini söyledi.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Georgia eyaletinde, üç farklı masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda, aralarında altı Asya kökenli kadının da bulunduğu sekiz kişi ölmüştü.
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