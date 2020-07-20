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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Bursa'nın Gemlik ilçesinde temeli atılan yerli otomobil fabrikasının Türkiye'nin dünya otomotiv endüstrisindeki hedeflerine ulaşmak için önemli bir ivme unsuru olacağını söyledi.

Baran Çelik, "Pandemi ile birlikte tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği ve yeni iş modellerinin giderek yaygınlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Yerli otomobil üretimi, Türkiye'nin dünya otomotiv endüstrisinde yaşanan dijital dönüşümün güçlü bir parçası olma hedefine katkı sunacak ve ihracatçılarımız için motivasyon kaynağı olacak" dedi.

Günümüzde dünya otomotiv endüstrisinin elektrikli, birbiri ile bağlantılı, sürücüsüz ve paylaşılan araçlar gibi yeni trendlerle çevrili olduğunun altını çizen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotivin yeni ekosisteminde araç içi bilgi ve eğlence sistemleri ile yazılıma yönelik yatırımlar önem kazanıyor. Mekanik teknolojinin yerini, bilişim ve yazılım teknolojileri ekseninde yapay zeka uygulamaları alıyor. Türkiye otomotiv endüstrisi olarak hedefimiz, bu alanlara hakim olarak endüstride yaşanan dönüşümün güçlü bir parçası haline gelmek. Bu noktada, Türkiye'nin elektrikli yerli otomobil projesinin amacımıza önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz. Ayrıca sektörde güvenilir konumumuzu güçlendirmeye çalışan ihracatçılarımızın motivasyonunu daha da artıracak" diye konuştu.

Baran Çelik, otomotiv sektörünün bu yılki ihracat hedefine ilişkin olarak da, "Önümüzdeki aylarda Avrupa Birliği pazarında talebin ne ölçüde geri geleceği ihracatımız açısından belirleyici olacak. Pandemi nedeniyle toparlanmanın zaman alacağını öngörüyoruz. Bu yıl hedefimizi revize ederek 25 milyar dolar olarak belirledik. Her şey yolunda gittiği takdirde 2021 yılından itibaren hedefimiz de tekrar pandemi öncesindeki rakamlara ulaşmak olacak" şeklinde konuştu.