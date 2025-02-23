O.J. Simpson'ın hapishanede okuduğu İncil'i açık artırmada

Eski eşi Nicole Brown Simpson ve onun erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve geçen yıl hayatını kaybeden eski Amerikan futbolcusu ve oyuncu O.J. Simpson'a ait İncil, açık artırmaya çıkarılacak. Simpson'ın hapishanedeyken okuduğu İncil'in özelliği, yargılandığı dönemde avukatlığını üstlenen Robert Kardashian'ın notunu ve imzasını taşıyor olması.

Kim Kardashian ve kardeşlerinin 2003'te hayatını kaybeden babası Robert Kardashian, İncil'e bir umut mesajı yazmış ve imzalamıştı.

Robert Kardashian, Simpson'ın ardından kutsal kitabın aileye geri verilmesini istiyordu. Ama bu dileği gerçekleşmedi. Şimdi açık artırmaya çıkması planlanıyor, ancak satışıyla ilgili bazı yasal engeller çıkabilir.

Koleksiyonerler, gelecek ay yapılacak müzayedeye İncil'i de dahil etmeyi planlıyor. Müzayede, 12 Mart ile 29 Mart arasında olacak. Müzayedede Simpson'ın fotoğrafları ve başka özel eşyaları da var. Ancak Goldin Auctions LLC adlı şirket tarafından gerçekleştirilecek açık artırmaya Simpson'un çocukları 26 Şubat'tan önce yasal itirazda bulunabilecek.

10 Nisan 2024'te 76 yaşında prostat kanserinden hayatını kaybeden Simpson'ın daha önce de eşyaları satılmıştı. Banka kartına açık artırmada 10 bin 675 dolar (Yaklaşık 350 bin TL) verilmişti.

CİNAYETTEN YARGILANDI

Tam adı Orenthal James Simpson olan ancak O. J. Simpson'ın spordaki başarısı, 1995'te eski karısı Nicole Brown ve erkek arkadaşı Ron Goldman'ın öldürülmesi nedeniyle yargılanması ve tartışmalı beraat kararıyla gölgelenmişti. Televizyondan canlı yayınlanan davası, dünya genelinde takip edilmişti.

O. J. Simpson güvenlik güçlerine teslim olacağı gün, peşine onlarca polis aracını takarak beyaz otomobili ile kaçmıştı. 'Asrın davası' olarak anılan davada, Simpson'ın cinayette kullanılan siyah eldivenin eline olmadığı yönündeki savunması büyük ses getirmişti.

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Savunma avukatları, O. J. Simpson'ın ırkçılık yüzünden polis tarafından tuzağa düşürüldüğünü iddia etmiş, Simpson, bu çifte cinayet davasından beraat etmişti.

Öldürülen Nicole Brown ve Ron Goldman'ın ailelerinin, iki yıl sonra Simpson aleyhine açtıkları kamu davasında ise karar tam tersi çıkmış, ünlü isim bu davada suçlu bulunmuştu. Yaklaşık 33 milyon dolar tazminata mahkum edilmişti.