Oje orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken oje sürmek orucu bozar mı?

Orucu bozan fiiller arasında elle tatmin de yer almakta olup, bu durum orucun kazasını gerektirir. Ancak yalnızca kaza ile yetinmek yeterli olmayıp, kişi aynı zamanda samimi bir pişmanlıkla tövbe etmelidir. Bu eylemin keffâret gerektirmemesi, onu hafife alınabilir bir hata haline getirmez; aksine, özürsüz olarak orucu bozan herkes ciddi bir günah işlemiş olur. Oruç, sabrı ve iradeyi güçlendiren bir ibadet olduğundan, bu sürecin bilinciyle hareket etmek ve orucun manevi değerini koruyarak tamamlamak büyük önem taşır. Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj yapmak, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

Diyanet’in açıklamalarına göre orucu bozan durumlar oldukça belirgindir ve temel olarak yemek, içmek ve cinsel ilişki gibi vücuda dışarıdan alınan şeyler orucun geçerliliğini etkiler. Oje sürmek ise vücuda herhangi bir besin ya da sıvı girişi sağlamadığı için oruca zarar vermez.

Oje, yalnızca tırnak yüzeyinde kalan kozmetik bir üründür ve vücut içerisine nüfuz etmez. Dolayısıyla oruçluyken oje sürmek ya da çıkarmak orucun bozulmasına neden olmaz. Ancak abdest veya gusül alırken ojenin suyun tırnağa ulaşmasını engelleyebileceği göz önünde bulundurulmalı ve ibadet açısından bu durum değerlendirilmelidir. Ruj sürmek orucu bozmaz, ancak rujun yalanarak veya farkında olmadan ağız yoluyla mideye ulaşması halinde oruç bozulabilir. Bu nedenle, özellikle oruçlu iken ruj kullanımına dikkat edilmesi önerilir. Eğer rujun tadı veya içeriği mideye ulaşmazsa oruca bir etkisi olmaz.

Rimel, fondöten, allık, far, göz kalemi gibi makyaj malzemeleri ise cilt veya kirpik yüzeyinde kaldığından dolayı orucu bozmaz. Oruçlu iken makyaj yapmak mümkündür, ancak abdest veya gusül alırken suyun cilde ulaşmasını engelleyen makyaj ürünlerinin tamamen temizlenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Oje sürmek orucu bozmaz çünkü orucun bozulması için yiyecek, içecek veya vücuda giren maddelerin mideye ulaşması gerekir. Oje ise vücudun dış yüzeyinde kalan bir kozmetik üründür ve herhangi bir sindirim sürecine dahil olmaz. Ancak abdest veya gusül almak gerektiğinde oje, suyun tırnaklara temasını engellediği için öncesinde temizlenmelidir.