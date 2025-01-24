Okan Bayülgen: Bizim hassasiyetimiz başkasından üstün değil

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Okan Bayülgen, Hayko Cepkin ile onun eşi Aslı Kula, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından ilan edilen milli yas nedeniyle Bayülgen ve Çepkin'in sahneye çıktığı 'Drakula' adlı tiyatro oyunun galası iptal edilmişti.

"HALKIMIZIN ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞIYORUZ"

Yaşananlarla ilgili konuşan Okan Bayülgen; "Galamızı Kartalkaya'daki olaydan dolayı iptal ettik. Fakat arkadaşlarımız ve ekibimiz bir arada olmak istedi. Çünkü biz acıda, kederde ve sevinçte bir arada olduğumuz için Hayko'cuğum ile burada bir yemek yedik. Neden? Çünkü şartlarımızı ve planlarımızı konuşacağız. 'Drakula'da beraber oynuyoruz, çok güzel giden bir oyunumuz var. Dolayısıyla bu yüzden böyle bir gece geçirdik. Bütün halkımızın üzüntüsünü paylaşıyoruz. Evimizde olmak yerine, Hayko'cuğum geldiği zaman her seferinde otelde kalıyor. Dolayısıyla onu hem otelden çıkarmak, otelde yalnız bırakmamak hem de değerli eşiyle beraber ve tüm ekibimizle bir arada olmak için burada bir araya geldik" dedi.

Hayko Cepkin, eşi Aslı Kula ve Okan Bayülgen

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"BİZİM HASSASİYETİMİZ BAŞKALARINDAN ÜSTÜN DEĞİL"

Okan Bayülgen, gazetecilerin, "Bu hassasiyeti göstermeyen taraflar da oldu, siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna; "Biz bir hassasiyet göstermedik, gerekeni yaptık. Galamızı iptal etmek zorundaydık zaten. Oyunumuzu oynuyoruz, oynamaya devam ediyoruz. Bütün Türk halkı bu konuda çok büyük hassasiyet gösteriyor. Bizim hassasiyetimiz başkalarının hassasiyetinden üstün değil. Biz, vatandaş ne yapıyorsa onu yapıyoruz" yanıtını verdi.

Ardından "Drakula' oyunu için nasıl bir araya geldiniz?" sorusuna Hayko Cepkin, dostluklarının uzun yıllara dayandığı yanıtını verirken Okan Bayülgen ise ülkemizde yaşanan bir felakette oyunlar, konserler ve diziler iptal edilirken maçların oynanmasının devam ettiğini vurguladı.

"TİYATRO OYUNLARI DURUR, MAÇLAR OYNANMAYA DEVAM EDER"

Okan Bayülgen, konuyla ilgili düşüncelerini ise şu sözlerle ifade etti: Bizim için kıymetli bir şey yapıyoruz ama ülkemiz hep zor şartlar içerisinde. Dolayısıyla hep felaketlerle, ölümlerle ve acılarla sarsılıyoruz. Biz de her seferinde iptal ediyoruz. Halbuki keşke sevinçte bir araya geldiğimiz gibi kederde de bir araya gelebilsek, hep beraber olabilsek. Biz bilinçsiz insanlar değiliz. Bilinçli insanlar hep bir araya gelsin. Neden konserler durur, diziler oynamaya devam eder? Ya da neden tiyatro oyunları durur, maçlar oynamaya devam eder? Bunu anlayabilmiş değilim. Halbuki bir futbol maçında, futbolcularla halk bir araya gelip ortak bir şeye üzülecek halleri yok. Dizilerde halkla, diziyi seyredenlerle, diziyi yapanların bir araya gelecek hali yok. Halbuki hem müzisyen olan Hayko, konser veren Hayko, hem tiyatrodaki Hayko, hem de Okan, tiyatroda insanlarla bir araya geliyor. Müzik performanslarında insanlar bir araya geliyor. Peki, neşeli şarkılar söylenmez, hüzünlü şarkılar söylenir. Beraberce bir faciayı atlatacaksak, beraberce ruh halimizi sağaltacaksak, kendimizi tedavi edeceksek bir araya geldiğimiz işlere ihtiyacımız var. Neşeli şarkılar söylemeyiz, hüzünlü şarkılar söyleriz, tiyatroda bir araya geliriz. Biz bu konuyu öğrenmeliyiz. Beraber hüzünlenmeyi, beraber sevinmeyi öğrenmeliyiz. Bu olayda bütün felsefeciler diyor ki; 'Bir felaket sonrası ancak halkın bir araya gelerek sağaltılması olabilir.' Biz ne yapıyoruz? Herkes evinde otursun, her şey yasaklansın, kimse bir araya gelmesin, herkes kendi kendine acısını yaşasın. Böyle bir şey olmaz. Beraber bir alışkanlığı yitiriyoruz. Türkiye’de ne zaman bir felaket olsa, konserleri yasaklamak, tiyatroları yasaklamak normal, diziler devam etsin, maçlar devam etsin. Böyle bir saçmalık olmaz.