Okan Bayülgen: Emekçilerin paralarını ödüyoruz, kendi kârımızdan vazgeçiyoruz

"EMEKÇİLERİN PARALARINI ÖDÜYORUZ, KENDİ KÂRIMIZDAN VAZGEÇİYORUZ"



Bayülgen, oyun öncesi yaptığı açıklamada, "Depremzedeler için oynuyoruz' dediğiniz zaman bu dekoru getiren kamyonun, salon kirasının, oyuncu yevmiyelerinin, ışık ve ses gibi diğer teknik unsurların kazanç sağlamadığı, hepsinin depremzedeler için oynadığı anlamına gelir. Hayır, gelir paylaşımı yapıyoruz. Bunun seyircilere de böyle bildirilmesi, açıkça söylenmesi lazım. Biz hem kendi kabaremizde hem de buradaki ve diğer büyük salonlardaki büyük oyunumuzda yani 'Richard'da gelir paylaşımı yapıyoruz. Yani emekçilerin paralarını ödüyoruz, ondan sonra kendi kârımızdan vazgeçiyoruz, yaptığımız şey bu..." diye konuştu.



Herkesin ücret almadan çalıştığı bir oyunun ancak bir kez oynanabileceğini vurgulayan Bayülgen, halbuki 'Richard' oynandığı süre boyunca kârını depremzedelerle paylaştıklarını anlattı.