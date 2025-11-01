Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'a 100. galibiyet plaketi verildi! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'a 100. galibiyet plaketi verildi!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, sarı-kırmızılılarla 100. galibiyetine ulaşmasından dolayı plaket takdim etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 20:33 Güncelleme: 01.11.2025 - 20:33
        Okan Buruk'a 100. galibiyet plaketi verildi!
        Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında RAMS Park’ta oynanan Galatasaray - Trabzonspor müsabakası öncesinde geçtiğimiz haftaki Göztepe mücadelesiyle sarı-kırmızılılarda 120. resmi maçında 100. galibiyetini elde eden Teknik Direktör Buruk'a plaket verildi.

        Buruk'a plaketi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takdim ederken aynı zamanda üzerinde 100 yazılı forma hediye etti.

        Daha sonra Galatasaray taraftarları, yaptıkları tezahüratlar ve alkışlarla Okan Buruk'a destek verdi.

