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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Başakşehirspor'un başarılı teknik adamı Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit ile birlikte önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

"2019 BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL GEÇTİ"

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buruk, "Bugün Ali ile birlikte zaman geçirmek istedik. Ali’ye hediyeler aldık, şimdi ise eve gidiyoruz. 2019 benim için çok güzel geçti. Umarım 2020’de tüm Türkiye'nin mutlu ve sağlıklı olduğu bir yıl olur" açıklamasını yaptı. Buruk, yılbaşını ailesi ile birlikte geçireceğini belirtti.

"EN ÇOK BABAMI BEĞENİYORUM"

Ali Yiğit, muhabirlerin, "En sevdiğin futbolcu kim?" sorusuna, "Ben en çok Messi’yi beğeniyorum. Türk futbolculardan ise en çok babamı beğeniyorum" yanıtını verdi.