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Okan Buruk derbi 11'ini netleştiriyor

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı dev derbinin hazırlıklarını sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, derbide sahaya çıkaracağı 11'i netleştirmeye çalışıyor

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  • Okan Buruk derbi 11'ini netleştiriyor

    Galatasaray deplasmanda oynayacağı dev derbiye hazırlanıyor. 
  • Okan Buruk derbi 11'ini netleştiriyor

    Sarı-kırmızılılarda, Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak 11 şekillenmeye başladı.
  • Okan Buruk derbi 11'ini netleştiriyor

    Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak. 
  • Okan Buruk derbi 11'ini netleştiriyor

    Stoper ikilisi Abdülkerim ve Nelsson'dan oluşacak.
  • Okan Buruk derbi 11'ini netleştiriyor

    Kart cezasını tamamlayan Sacha Boey sağ bekteki yerini alacak. 
  • Okan Buruk derbi 11'ini netleştiriyor

    Savunmanın solunda ise Leo Dubois'nın forma giymesi bekleniyor.
  • Okan Buruk derbi 11'ini netleştiriyor

    Teknik direktör Okan Buruk orta sahanın merkezindeki ilk tercihleri Oliveira ve Torreira... 
  • Okan Buruk derbi 11'ini netleştiriyor

    Ancak yerli kuralı nedeniyle Berkan Kutlu'nun da bu bölgede forma giyebileceği öğrenildi.
  • Okan Buruk derbi 11'ini netleştiriyor

    MKE Ankaragücü maçına yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu, Kadıköy'de 11'e dönecek. 
  • Okan Buruk derbi 11'ini netleştiriyor

    Son haftaların formda ismi Barış Alper'in ise Rashica'nın yerine sağ kanatta forma giyme ihtimali yüksek...
  • Okan Buruk derbi 11'ini netleştiriyor

    Forvet arkasında Dries Mertens görev yapacak. İleri uçta kimin oynayacağı ise maç saatinde belli olacak. 
  • Okan Buruk derbi 11'ini netleştiriyor

    Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Mauro Icardi'nin derbiye 11'de başlaması beklenmiyor.
  • Okan Buruk derbi 11'ini netleştiriyor

    Attığı 7 golle takımın en skorer futbolcusu olan Bafetimbi Gomis'in formaya bir adım daha yakın olduğu bildiriliyor.

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