Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Buruk yaptığı açıklamada, cuma akşamı evlerinde oynayacakları MKE Anakaragücü maçı ile beraber Rize’de futbol gecesi yaşamak istediklerini belirtti. Taraftarların beklentilerini bildiklerini söyleyen Buruk, "Hepimizin beklentisi var. Bu hafta bizim için çok değerli ve önemli. Cuma akşamı kendi sahamızda oynayacağımız Ankaragücü maçı var. Cuma gecesini Rize’de futbol gecesine çevirmek istiyoruz. Bizler oyuncularımız ile birlikte elimizden gelenin en iyisini yapıp, bundan önceki haftalarda kazanamadığımız 3 puanlı almak için istiyoruz. Taraftarımız ile birlik ve beraberlik içerisinde olursak takımımızın kazanacağına inanıyorum" diye konuştu.
"HAKEMLERİMİZDE CEZA ALMALI"
DG Sivasspor maçında yedikleri gol öncesindeki pozisyonda sıkıntı olduğunu ifade eden Buruk, verilen yanlış kararların Türk hakemlerine de zarar verdiğini ifade ederek, "Sivasspor maçındaki yediğimiz gol pozisyonu sonrasında evdeki oğlum bile, 'Baba ceza sahası içerisinde oluşan bu pozisyon sonrasında nasıl gol verildi' dedi. Bunu benim oğlum bile gördü. Çaykur Rizespor’un hakkını yenmesini hiçbir şekilde içimize sindiremiyoruz. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu golü vermek gerçekten Türk hakemlere yönelik yapılmış doğru bir karar değil. Bu şekildeki kararlar hakemlerimize zarar veriyor. Taraftarımız, futbolcumuz ve yöneticimiz ceza alıyorsa bu hakemlerimiz de almalı. Bu kadar net bir pozisyonda bu karar olmaması lazımdı. Ekrana gidip o görüntüyü görüp ve bunun üzerine bu kararı vermek hakemin bu pozisyonu izleyip, görmesi sonrasında ki bu kararı gerekten çok üzücü. Hak ettiğimiz puanları alamamamız bizi engellediğini görüyorum. Hiçbir takım zarar görmeden doğru bir şekilde adalet olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.
Transfer konusu ile ilgili de konuşan Okan Buruk, "Takımın kalitesini arttırmak için transfer ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. Başkan ile konuşuyoruz. Kulübün çıkarları ön planda olarak en doğru şekilde, en minimum paralar ile en iyi oyuncuları almaya çalışacağız. Başkanımızda bize her türlüğü desteği veriyor. Transfer konusunda taraftarımız rahat olsun elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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