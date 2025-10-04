Okan Buruk ilk 11'i değiştirmedi!

RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 30 Eylül Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 1-0 kazandıkları Liverpool mücadelesinin ilk 11'ini bozmadı.

G.SARAY'DA 4 FUTBOLCUNUN İLK DERBİ HEYECANI

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu, ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanını yaşadı.

REKLAM

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın renklerine bağladığı Uğurcan Çakır, Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan ile geçen sezonki derbilerde süre almayan Ismail Jakobs, ilk kez Beşiktaş'a karşı forma giydi.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan derbi, tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

RAMS Park'ta yapılan müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Siyah-beyazlı futbolseverler ise kendilerine ayrılan yaklaşık 2 bin 500 kişilik tribündeki yerlerini aldı.

FİLİSTİN'E DESTEK DEVAM ETTİ

Galatasaray taraftarı, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.

Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisini de boş geçmedi.

REKLAM

Kuzey tribününde İngilizce "Özgür Filistin" pankartı asan taraftarlar, güney tribününde ise "Filistin'de insanlık ölüyor" ve Dünya soykırımı canlı canlı izliyor" pankartlarını açtı.

Beşiktaşlı futbolseverler ise "Zulmü durduramıyorsan onu duyur. Özgür Filistin" pankartı açtı.