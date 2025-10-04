Habertürk
Habertürk
        Okan Buruk ilk 11'i değiştirmedi! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk ilk 11'i değiştirmedi!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son müsabakanın ilk 11'ini korudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 20:27 Güncelleme: 04.10.2025 - 20:27
        Okan Buruk ilk 11'i değiştirmedi!
        RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.

        Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay yer aldı.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 30 Eylül Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 1-0 kazandıkları Liverpool mücadelesinin ilk 11'ini bozmadı.

        G.SARAY TARAFTARINDAN SERGEN YALÇIN'IN KARDEŞİ İÇİN TAZİYE

        Sarı-kırmızılı futbolseverler, kardeşi Gürsoy Yalçın'ı kaybeden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a başsağlığı diledi.

        Müsabaka öncesindeki seremonide kuzey kale arkasındaki taraftarlar, "Başın sağ olsun Sergen Yalçın" yazılı pankart açtı.

        G.SARAY'DA 4 FUTBOLCUNUN İLK DERBİ HEYECANI

        Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu, ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanını yaşadı.

        Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın renklerine bağladığı Uğurcan Çakır, Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan ile geçen sezonki derbilerde süre almayan Ismail Jakobs, ilk kez Beşiktaş'a karşı forma giydi.

        TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

        Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan derbi, tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

        RAMS Park'ta yapılan müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Siyah-beyazlı futbolseverler ise kendilerine ayrılan yaklaşık 2 bin 500 kişilik tribündeki yerlerini aldı.

        FİLİSTİN'E DESTEK DEVAM ETTİ

        Galatasaray taraftarı, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.

        Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisini de boş geçmedi.

        Kuzey tribününde İngilizce "Özgür Filistin" pankartı asan taraftarlar, güney tribününde ise "Filistin'de insanlık ölüyor" ve Dünya soykırımı canlı canlı izliyor" pankartlarını açtı.

        Beşiktaşlı futbolseverler ise "Zulmü durduramıyorsan onu duyur. Özgür Filistin" pankartı açtı.

        A MİLLİ TAKIM TEKNİK HEYETİ MAÇA GELDİ

        A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyeti, Galatasaray-Beşiktaş derbisini yerinde izledi.

        RAMS Park'a gelen teknik direktör Vincenzo Montella ile yardımcıları, milli maçlar öncesinde yerli futbolcuların performansını yakından takip etti.

