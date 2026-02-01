Okan Buruk'tan 4 değişiklik!

Süper Lig'de 20. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta Kayserili renktaşını konuk etti.

Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Noa Lang, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile hafta içinde yaptıkları müsabakanın ilk 11'ine göre 2'si macburi 4 değişiklik gerçekleştirdi.

REKLAM

Buruk, 2-0 kaybettikleri Manchester City mücadelesine ilk 11'de çıkarttığı Barış Alper Yılmaz'dan sarı kart cezası, Leroy Sane'den ise sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, Jakobs ile İlkay'ı ise yedeğe çekti.

Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Eren, Torreira, Yunus ve yeni transfer Lang'ı sahaya sürdü.

LANG İLK MAÇINA 11'DE BAŞLADI Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Hollandalı hücum oyuncusu Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan hücum oyuncusu, Zecorner Kayserispor müsabakasına ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletmiş oldu. YENİ TRANSFER ASPRILLA YEDEKTE Yaser Asprilla, ilk kez bir müsabakada kadroya girdi. Galatasaray'ın İspanya'nın Girona takımından kiraladığı Kolombiyalı futbolcu, Kayserispor müsabakasında yedekler arasında süre bekledi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu ilk kez bir resmi müsabakanın kadrosunda yer buldu.