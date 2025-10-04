Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan derbi öncesi açıklama: Rafa bildiğimiz bir oyuncu! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan derbi öncesi açıklama: Rafa bildiğimiz bir oyuncu!

        Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 19:38 Güncelleme: 04.10.2025 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Rafa bildiğimiz bir oyuncu!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Kritik maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

        "RAFA SILVA BİLDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

        Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Çok farklı maçlar ama benzer oyunlar, oyun yapısı mı; rakibimizin 4'lü savunması, Liverpool'a benzeyen şekilde orta sahada 2 hareketli oyuncu, önde 3 tane oyuncusu var. Rafa Silva'nın sağda, solda hareketliliğini, geçişlerde hareketlerini en iyi şekilde analiz ettik, oyuncularımıza aktardık. Bildiğimiz bir oyuncu." dedi.

        "RAKİBİMİZ BİZİ NASIL KARŞILAYACAK, BİLMİYORUZ"

        Beşiktaş ile ilgili görüşlerini aktaran dneyimli hoca, "Rakibimiz de bu sene daha farklı bir kadroya sahadalar, çok fazla değişiklikler var. Lig maçlarından ne oynadıklarını biliyoruz. Kocaelispor maçı başında daha diriydiler. Bugün deplasman maçı. Rakibimiz bizi nasıl karşılayacak, bilmiyoruz. Topun daha çok bizde olduğu bir maç bekliyorum. Konsantrasyon, istek, morallerin yüksek olması önemli." ifadelerini kullandı.

        Açıklamalarına devam eden Buruk, "4 gün süre geçti. Dinlenme anlamında oyuncularımızın kendilerini yenileyebileceği bir süre. Devam edecek önemli oyuncularımız var. Rakibimiz iyi bir takım, iyi bir hocaları var. Bizimle olan farkı kapatmak için kazanmak isteyecekler. Bizim için farkı açmak, derbiyi kazanmak, milli araya güçlü girmek için bir fırsat olacak." sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        "Hamas hızlı hareket etmeli"
        "Hamas hızlı hareket etmeli"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Derbide 11'ler belli oldu!
        Derbide 11'ler belli oldu!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?