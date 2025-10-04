Okan Buruk'tan derbi öncesi açıklama: Rafa bildiğimiz bir oyuncu!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Kritik maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"RAFA SILVA BİLDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Çok farklı maçlar ama benzer oyunlar, oyun yapısı mı; rakibimizin 4'lü savunması, Liverpool'a benzeyen şekilde orta sahada 2 hareketli oyuncu, önde 3 tane oyuncusu var. Rafa Silva'nın sağda, solda hareketliliğini, geçişlerde hareketlerini en iyi şekilde analiz ettik, oyuncularımıza aktardık. Bildiğimiz bir oyuncu." dedi.

"RAKİBİMİZ BİZİ NASIL KARŞILAYACAK, BİLMİYORUZ"

Beşiktaş ile ilgili görüşlerini aktaran dneyimli hoca, "Rakibimiz de bu sene daha farklı bir kadroya sahadalar, çok fazla değişiklikler var. Lig maçlarından ne oynadıklarını biliyoruz. Kocaelispor maçı başında daha diriydiler. Bugün deplasman maçı. Rakibimiz bizi nasıl karşılayacak, bilmiyoruz. Topun daha çok bizde olduğu bir maç bekliyorum. Konsantrasyon, istek, morallerin yüksek olması önemli." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Buruk, "4 gün süre geçti. Dinlenme anlamında oyuncularımızın kendilerini yenileyebileceği bir süre. Devam edecek önemli oyuncularımız var. Rakibimiz iyi bir takım, iyi bir hocaları var. Bizimle olan farkı kapatmak için kazanmak isteyecekler. Bizim için farkı açmak, derbiyi kazanmak, milli araya güçlü girmek için bir fırsat olacak." sözlerini sarf etti.