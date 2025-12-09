Okan Buruk'tan Monaco'ya karşı 2 değişiklik!

Sarı-kırmızılı ekip, II. Louis Stadı'ndaki maça Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak ve Çağrı Hakan Balta, yer aldı.

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 3-2 kazandıkları Samsunspor karşılaşmasının ilk 11'inde zorunlu 2 değişiklik yaptı. Buruk, Samsunspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görev verdiği Mario Lemina'dan sakatlığı, UEFA kadrosunda yer almayan Kazımcan Karataş'tan ise statü gereği yararlanamadı.

REKLAM

Buruk, bu oyuncuların yerine lig maçında cezalı olan Roland Sallai ile sakatlıktan yeni çıkan Ismail Jakobs'u sahaya sürdü.

JAKOBS, ESKİ TAKIMINA KARŞI MÜCADELE ETTİ

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, eski takımı Monaco karşısında ilk 11'de forma giydi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise müsabakasında risk alarak sahaya çıkan ve 53. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jakobs, sonrasında Süper Lig'deki Fenerbahçe ve Samsunspor mücadelelerini kaçırdı.

Tedavisi yeni tamamlanan Jakobs, yine tam hazır olmamasına rağmen Monaco maçında forma giydi. 2021-2024 arasında 3 sezon Monaco'da oynayan Senegalli sol bek, II. Louis Stadı'na sarı-kırmızılı formayla rakip olarak çıktı. SALLAI, 2 MAÇ SONRA SÜRE ALDI Galatasaray'da cezası nedeniyle son 2 resmi maçı kaçıran Roland Sallai, formasına kavuştu. Son olarak Union SG karşılaşmasında forma giyen Macar futbolcu, kırmızı kart cezası nedeniyle Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisi ve Samsunspor karşılaşmalarında takımdaki yerini alamadı. REKLAM Sağ bek rotasyonunda yokluğunda sorun yaşayan Galatasaray'da Sallai'nin dönüşüyle Davinson Sanchez de yeniden stopere kaydırıldı. ALTYAPIDAN 5 GENÇ OYUNCU KADRODA Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle zor süreçten geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, altyapıdan 5 genç oyuncuyu kadroya aldı. Sarı-kırmızılılarda yedek kulübesinde 17 yaşındaki stoper Yusuf Kahraman, 18 yaşındaki orta saha oyuncuları Ege Araç ve Eyüp Can Karasu, 17 yaşındaki "10" numara Furkan Koçak ve 17 yaşındaki santrfor Çağrı Hakan Balta, görev bekledi. Yusuf, Efe, Eyüp Can ve Çağrı, öğle saatlerindeki UEFA Gençlik Ligi maçında ilk 11'de forma giyerken Furkan, karşılaşmada sonradan görev aldı.

A MİLLİ TAKIM HEYETİNDEN HAKAN BALTA MAÇI İZLEDİ A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı Hakan Balta, sarı-kırmızılı ekibin Monaco müsabakasını yerinde takip etti. Balta, II. Louis Stadı'ndaki karşılaşmayı ve yerli futbolcuların performansını tribünden izledi. REKLAM Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılı ekibin yedekleri arasında yer aldı. GALATASARAY, GENÇLİK LİGİ'NDE FARKLI KAYBETTİ İki takımın 19 yaş altı kategorisinde karşı karşıya geldiği UEFA Gençlik Ligi maçını ev sahibi ekip 5-0 kazandı. Monaco'nun La Turbie'deki tesislerindeki maçta golleri 61. dakikada penaltıdan Pape Cabral, 67 ve 82. dakikalarda Yannick Dodo, 71. dakikada Oumar Konate ve 78. dakikada Joan Tincres kaydetti. Tincres, 53. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Gençlik Ligi'nde 4. kez mağlup olan Galatasaray, 4 puanda kaldı. Monaco, 3. galibiyetini elde ederek 9 puana ulaştı. SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR TRİBÜNDE Galatasaray taraftarı, Monako'daki maçta ev sahibi takım taraftarlarına karşı tribünlerde çoğunluğu aldı. Monaco Kulübü, Türk futbolseverlerin ev sahibi takım tribününden bilet almaması için büyük çaba sarf etti. Kulüp, Monaco tarafından bilet aldığını tespit ettiği bazı Türk taraftarların biletlerini iptal etti.