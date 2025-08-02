Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

MUSLERA VE MERTENS CEVABI

Takımın tecrübeli isimleri Muslera ve Mertens'in teknik ekipte görev alıp almayacağı yönündeki soruya Buruk şu cevabı verdi:

"Muslera zaten bizimle, ayrılmış gibi görmüyoruz. Mertens'in böyle bir planı yok ama kapımız her zaman açık. Başkanımız, Muslera'dan özellikle Güney Amerika transferlerinde destek almayı planlıyor. Muslera'nın kendi kulübü var, ama hep yanımızda olacak."