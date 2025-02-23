Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un derbi karnesi - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un derbi karnesi

        Süper Lig'in 25. haftasında yarın yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 11. kez ligde derbiye çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 12:07 Güncelleme: 23.02.2025 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okan Buruk'un derbi karnesi
        ABONE OL

        RAMS Park'ta oynanacak önemli müsabaka öncesinde Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk'un derbi karnesi mercek altına alındı.

        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, şampiyon olduğu son 2 sezonda yaşadığı derbi galibiyetleriyle rakiplerine karşı büyük avantaj sağladı. Buruk, sarı-kırmızılı ekiple Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

        OKAN BURUK'LU GALATASARAY'IN FENERBAHÇE'YE KARŞI PERFORMANSI

        Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla dikkati çekti.

        Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı ligde 5 müsabakaya çıkan tecrübeli teknik adam, bu karşılaşmaların 3'ünü kazandı, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandırırken sadece 2 golü kalesinde gördü.

        REKLAM

        BURUK YÖNETİMİNDEKİ GALATASARAY'IN BEŞİKTAŞ'A KARŞI PERFORMANSI

        Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle ligde Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı.

        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı oynadığı lig maçlarında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom", söz konusu müsabakalarda 8 kez rakibinin filelerini havalandırırken 6 gol yedi.

        PORTEKİZLİ TEKNİK ADAMLARA KARŞI PUNA KAYBETMEDİ

        Okan Buruk, Galatasaray'ın başında olduğu süre boyunca derbilerde 3 farklı Portekizli teknik adamla karşılaştı.

        İlk sezonunda Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe karşısında içerde ve dışarda 3-0'lık galibiyet yaşayan Okan Buruk, ikinci sezonunda da Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendi.

        Son olarak bu sezonun ilk yarısındaki maçta Jose Mourinho'nun başında olduğu Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla geçen Okan Buruk, derbilerde Portekizli teknik adamlara karşı büyük üstünlük sağladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!