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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Hesap vermeleri gerekiyor! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Hesap vermeleri gerekiyor!

        Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından konuştu. Buruk, maçın uzatma dakikalarında Barış Alper Yılmaz'a yapılan faule kırmızı kart çıkmamasını eleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.12.2024 - 18:52 Güncelleme: 08.12.2024 - 20:03
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        "Hesap vermeleri gerekiyor!"
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        İşte Buruk'un sözleri:

        "Bilerek bir oyuncunun, kendi mevkisinden koşup direkt arkadaşının ayağına basması, sakatlamak için çaba sarf etmesi, VAR çağırmasına rağmen kırmızı verilmemesi günün özeti."

        "Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun. Ne durumda bilmiyoruz. Milli oyuncu. Ülkenin marka değerine katkı yapmış bir oyuncu. Maç ile ilgili, futbol ile ilgili konuşacak bir şey yok. Herkes için hayırlısı olsun."

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        BASIN TOPLANTISI

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, 10 kişi kaldıkları maçta önemli bir mücadele verdiklerini belirtti.

        Oyuncularını tebrik eden Buruk, "Maçın içerisinde gerçekten olağanüstü mücadele ettiler ve çok zor bir deplasmandan 10 kişi kalmamıza rağmen çok önemli bir galibiyet aldık." ifadesini kullandı.

        Aldıkları galibiyete sevinemediklerini vurgulayan Buruk, "Burada en değerli oyuncularımızdan birinin gerçekten bilerek ayağına basılması ve sakatlanması, buna da VAR hakeminin çağırmasına rağmen orta hakemin gösterdiği tutum, kırmızı kart göstermemesi aslında bugünkü maçın genel ortamının özetiydi." diye konuştu.

        Okan Buruk, böyle durumları çok fazla yaşadıklarını ileri sürerek, "Bundan sonra da yine devam edeceğini düşünüyorum. Ama önemli olan 10 kişiyken sahada kalmak ve sahada o başarıyı göstermekti. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Ama bir milli oyuncunun sakatlanmasına yol açan kişilerin de gerçekten bununla ilgili hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

        Futbol adına çok fazla konuşulacak bir şey olmadığını aktaran Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına sebep olan Sivassporlu Rey Manaj ile pozisyonda kart kullanmayan hakemi eleştirerek, "O yüzden futbol adına konuşulacak çok fazla bir şey yok. Sivas takımına çok büyük saygı duyuyorum. Onları da oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum. Ama gerçekten Türk futbolu adına neler olduğunu gösteren bir sonla bitti. O yüzden bugün galibiyete sevinmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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