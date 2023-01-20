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Okan Buruk ve Ayhan Akman, Galatasaray Kulübü üyesi oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Futbol Direktörü Yardımcısı Ayhan Akman, sarı-kırmızılı kulübün üyesi oldu

Okan Buruk ve Ayhan Akman, Galatasaray Kulübü üyesi oldu
DHA

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda düzenlenen berat törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Okan Buruk ile Ayhan Akman'ın üyelik beratları Başkan Dursun Özbek tarafından takdim edildi.

Dursun Özbek, "Hem Okan hoca hem Ayhan hoca ikisi de Galatasaray'a senelerce hizmet etmiş önemli kişiler. Dolayısıyla Galatasaray Spor Kulübü'nde onların üye olması da çok önemliydi. Bizim dönemimize denk geldi. Bugüne kadar verdikleri hizmetlerin üzerinde bundan sonra da Galatasaray Spor Kulübü'ne üye olarak hizmet verecekler. Onların değerli sportif bilgileriyle Galatasaray'ın daha başarılı olacağına inanıyorum. Kendilerine de bu üyelik sürecinde başarılar diliyorum. Genel Kurullarda bulunsunlar ve Galatasaray'a hizmet etmekten de hiçbir zaman yorulmasınlar" ifadelerini kullandı.

Kulüp üyeliğinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Öncelikle başkanıma teşekkür ediyorum. Onun kontenjanından böyle bir şerefe layık olduk. O yüzden çok mutluyum. Galatasaray'a futbolcu olarak hizmet verdim, şimdi teknik adam olarak hizmet veriyorum, üye olarak da uzun yıllar Galatasaray'ın geleceği ve başarısı için hizmet ederim" dedi.

Ayhan Akman ise şunları söyledi: "İlk önce başkanıma ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Var olsunlar. Galatasaray'da futbolcu olarak görev yaptım, hoca olarak görev yaptım. Şimdi de idari bölümünde çalışıyorum. Galatasaray'ın neresinde olursa olsun görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bizi üyeliği layık görenlere, herkese çok teşekkür ederiz."

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