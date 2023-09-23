Okan Buruk ve Çağdaş Atan ikinci kez karşı karşıya - Medipol Başakşehir Haberleri

Okan Buruk ve Çağdaş Atan ikinci kez karşı karşıya - Medipol Başakşehir Haberleri

Okan Buruk ve Çağdaş Atan ikinci kez karşı karşıya Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 6. Haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ise bu sezon Çağdaş Atan'a ikinci kez rakip olacak

Galatasaray, bu sezon teknik direktör Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı bir takımla ikinci kez karşılaşacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, müsabakadan 0-0'lık beraberlikle döndü.

Sarı-kırmızılılar, Emre Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra RAMS Başakşehir'in başına geçen genç teknik adama bir kez daha rakip olacak.