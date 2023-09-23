Okan Buruk ve Çağdaş Atan ikinci kez karşı karşıya
Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 6. Haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ise bu sezon Çağdaş Atan'a ikinci kez rakip olacak
Giriş: 23.09.2023 - 14:02 Güncelleme: 23.09.2023 - 14:02
Galatasaray, bu sezon teknik direktör Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı bir takımla ikinci kez karşılaşacak.
Ligin ilk haftasında deplasmanda Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, müsabakadan 0-0'lık beraberlikle döndü.
Sarı-kırmızılılar, Emre Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra RAMS Başakşehir'in başına geçen genç teknik adama bir kez daha rakip olacak.