Okan Can Yantır kimdir? sorusu gündeme Ahmet Kural'ın savcılık ifadesi sonrası geldi. Sıla'nın "şiddet gördüm" diyerek başvurduğu savcılıkta ifade veren Ahmet Kural, söz konusu gecede Okan Can Yantır'ın olaya etkisini anlattı. Okan Can Yantır'a dair detaylar haberimizde.

OKAN CAN YANTIR KİMDİR?

Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. 38 yaşındaki Okan Can Yantır, lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamladı. Okan Can Yantır, aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi’nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de aldı. Dergi sektörünün tanınan simalarından olan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını attı. Birçok görev yapan Okan Can Yantır, bir süre GQ Türkiye Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir.

Bir dönem Tatlı Küçük Yalancılar, Bodrum Masalı ve Çukur dizileriyle tanınan Dilan Çiçek Deniz ile beraberlik yaşayan Okan Can Yantır’ın Sıla ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

