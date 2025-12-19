Habertürk
        Okan Karacan, soruşturma sonrası açıklama yaptı - Magazin haberleri

        Okan Karacan, soruşturma sonrası açıklama yaptı

        GAİN Medya soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Okan Karacan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karacan, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu

        Giriş: 19.12.2025 - 20:37 Güncelleme: 19.12.2025 - 20:37
        Soruşturma sonrası açıklama yaptı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GAİN Medya’ya yönelik 'kara para aklama', 'yasa dışı bahis' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu ve sunucu Okan Karacan gözaltına alınmış, ardından adliyeye sevk edilmişti.

        Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklanırken, Okan Karacan hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.

        Okan Karacan, yaşanan sürecin ardından sosyal medya hesabından bir basın açıklaması yayımladı.

        Okan Karacan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Jandarma Komutanlığı’na çağrılmam herhangi bir gözaltı durumu değildir; tamamen ifade vermek amacıyla gerçekleşmiştir. Bu sürecin sonunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı gibi, kendilerine gösterdikleri profesyonellik ve saygı için minnettarım. Jandarma teşkilatının insan hakları ve insan değerleri doğrultusunda tarafıma gösterdiği anlayışlı, ahlaki ve insancıl yaklaşım nedeniyle teşekkür ederim. Bu süreçte görevlerini titizlikle yerine getiren tüm yetkililere ve çalışmada katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunarım. Öncelikle bu süreçte her an yanımda olan dostlarım ve ailem; bana verdiğiniz destek beni çok güçlü kıldı. Sizlere ne kadar minnettar olduğumu kelimelerle ifade etmek zor. Bu yaşananlar sayesinde yoluma daha güçlü ve daha doğru bir şekilde devam edeceğim. İyi ki varsınız, güzel ailem. Sizinle birlikte zamanla daha yüksek hedeflere ulaşacağıma inanıyorum. Herkese gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum. Sevgili avukatımız, baro avukatımız Deniz Pektaş Hanım’a, sevgili avukatlarımız Nesrin Karacele ve Çağrı Ünlüsoy’a da sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah’a emanet, görüşmek üzere.

