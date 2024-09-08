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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Okay Yokuşlu: Umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz - Futbol Haberleri

        Okay Yokuşlu: Umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında yarın İzmir'de İzlanda'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Okay Yokuşlu, "Umarım taraftarlarımızı mutlu edeceğiz, tek hedefimiz bu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 15:00 Güncelleme: 08.09.2024 - 15:00
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        "Umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz"
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        Okay Yokuşlu, maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, İzlanda'nın iyi bir takım olduğunu belirterek, "Bizim de yapmamız gereken bu takım oyununa karşı kendi planımızı hazırlamak." dedi.

        Türkiye'de oynadıkları her maçın kendileri için özel olduğunu kaydeden Okay Yokuşlu, "Umarım taraftarlarımızı mutlu edeceğiz, tek hedefimiz bu. İlk maçta bir beraberlik, bir kırmızı kart ama bu maç geride kaldı ve elimizde bir fırsat var. O yüzden bu güzel şehirde kendi taraftarımızın önünde inşallah gerekeni yapıp, 3 puanı alacağız." diye konuştu.

        Okay Yokuşlu, İzmirli olduğunun hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

        "Tabii ki bu tarz maçlar kendi şehrinde olduğu zaman insana özel hissettiriyor. Daha da ev sahibi hissettiriyor ama ülkemizin neresine gidersek gidelim bu duyguları her zaman en güzel şekilde sağ olsunlar bize yaşatıyorlar. Takım açısından da oyuncuların bunu hissedeceklerine eminim. Tabii ki benim için daha özel bir maç olacak."

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        Takımda kaliteli bir oyuncu grubunun olduğunu ifade eden Okay Yokuşlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ortamın daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Daha organizeyiz, güzel bir turnuvanın ardından özellikle bu duyguların daha da pekiştiği bir ortam yaşıyoruz. Tabii ki zaman zaman inişler çıkışlar olacaktır. Bunu her takım, her ülke yaşıyor. Önemli olan burada oyuncuların kapasitesi ve niyetleri. Sizin de gördüğünüz gibi takım içindeki arkadaşlık, bütünlük saha içinde ve saha dışında dışarıya da yansıyordur. O yüzden tabii ki de bunun bir parçası olmaktan her oyuncu gibi ben de çok mutluyum."

        Okay Yokuşlu, yoğun maç programı nedeniyle tatillerin kısa süreli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Geçen maçta büyük bir turnuvanın ardından geçirmiş olduğumuz başarılı veya başarısızmış bu değiştirmez ama mental olarak bir zorlanma illa ki olacaktır. O yüzden bu yoğun maç programı oyuncuları zorluyordur ama dediğim gibi karar vericiler biz değiliz ve şu anki şartlara uyum sağlamak zorundayız. Bundan şikayet edecek durumumuz tabii ki yok. O yüzden çıktığımız her maçta takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız."

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