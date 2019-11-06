Öksürük solunum yollarının temizlenmesinde yardımcı olur. Kısa süreli öksürük ve uzun süreli öksürük olarak ikiye ayrılır. Kısa süreli öksürüğe akut uzun süreli öksürüğe de kronik denir. Kuru ve balgamlı olarak da karşımıza çıkabilen bu hastalığın aslında faydası vardır; Kalp krizi ve kalp spazmı geçiren kişiler o esnada öksürdüklerinde büyük oranla oluşabilecek ciddi sorunların önüne geçer. Birçok nedenden dolayı da öksürülebilir. Örneğin; boğazınıza cisim kaçması sonucu, akciğer sorunu yaşayan kişiler gibi. Öksürük her ne kadar faydalı gibi gözükse de kişileri rahatsız eder ve hastalıkların başlangıcı olarak bilinir.

Öksürüğün nedenleri;

- Üşütme

- Tütün ürünleri kullanımı (Sigara ve nargile)

- Soğuk havaların etkisi

- kalp hastalıkları

- Kalp yetmezliği

- Boğaz kuruması

- Gıcık

- Astım hastalığı

- Tozlu havalar

- Alerjiler

- Sinüzit

- Nemsiz havalar

Öksürüğe ne iyi gelir?

- Sıcak duş almak

- Soğuk ortamlarda bulunmamak

- Tütün ürünlerinden uzak durmak

- Bal tüketmek

- Zencefil gibi faydalı besinler tüketmek

- Solunum yolarının tıkanmasını sağlayan ürünler kullanmamak ( parfüm vb.)

- Bol sıvı tüketmek

- Temiz hava solmak

- Bitki çayı tüketmek

Bu maddelerden faydalanırsanız öksürüğü azaltmış rahatlamış olursunuz.