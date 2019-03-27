Geçtiğimiz haftalarda Tokatspor ile anlaşan ve iki haftadır takımın başında olan Derelioğlu, " Tokat'ta olmak, oranın insanı ile birlikte olmak gerçekten güzel. Lige güzelde başladık sayılır. Ligin son sıralarındayız. İnşallah ligde kalmayı başarabiliriz. Biz başarıya aç takımlarda, tırnaklarımızla kazıyarak bir yerlere gelmeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu. Milli arayı İstanbul'da yakın dostları ile birlikte geçiren Derelioğlu, dostlarıyla bir araya gelmeden önce AVM'de kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi.