Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır: O benim kardeşim gibidir - Magazin haberleri

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır, önceki akşam Bebek'teki bir dondurmacıda görüntülendi. Erkek arkadaşı ve bir kadın arkadaşı ile dondurma yiyen Çakır, flaşların patlaması ile şaşkınlık yaşadı.

Hemen gazetecilerin yanına gelen Çakır, "Arkadaşlar lütfen yanlış bir şey yazmayın. O benim kardeşim gibidir" açıklamasını yaptı.

Yanında bulunan gizemli erkek arkadaşı ise muhabirlere, "Ben çekilmek istemiyorum, benim fotoğrafım varsa silin" diyerek tepki gösterdi.