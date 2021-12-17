Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bir kıyafet markasının yüzü olan Oktay Kaynarca (56), önceki gün gerçekleşen lansmana katıldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaynarca, "Biraz sonra gece başlayacak. Güzel ve heyecanlı bir durum. Benim içime de sinen ve birçok şeyi gerçekleştirdiğim, kendim olmak istediğim bir marka. Zaten üst logomuzda kendim olmaya çalıştım, kreasyon da o doğrultuda oldu. Kendi içime sindi, en önemlisi de o yani. Koleksiyonun her parçasının bir numarası var. Örnek olarak şöyle söyleyeyim; burada gördüğünüz her parçadan yüz tane yok, 25 tane var. Hepsi sınırlı sayıda. Yani bu kreasyonu çok ticari açıdan yapmadık. Benim için çok değerli." dedi.