Oktay Kaynarca'ya ne oldu?

Oktay Kaynarca, önceki gece Etiler'de açılışı yapılan bir mekanda görüntülendi. Ayağında bandajı ile dikkat çeken Kaynarca, "Arkadaşlar menisküsümde bir sıkıntı oldu, biraz böyle gezmem gerekecek" dedi