Oktay Kaynarca’nın Bodrum tatili devam ediyor

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizinin Hızır’ı oyuncu Oktay Kaynarca’nın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Bir arkadaşıyla gün boyu sohbet ederek güneşlenen Kaynarca, denize girmeden evinin yolunu tuttu