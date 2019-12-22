İHA

Samsun'da öğretmen çifte sokak ortasındaki silahlı saldırı düzenlendi. Olayda okul müdürü ağır yaralanırken, öğretmen eşi kaçarak kurtuldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi İnce Sokak üzerinde dün meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Canik ilçesinde bulunan Hasköy Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ümmet Öngör (37) ve öğretmen olan eşi Emine Öngör, sokakta yürürken Adnan Şahin'in (40) silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralandı. öğretmen eşi Emine Öngör de kaçarak bir berber salonuna sığınıp silahlı saldırıdan kurtuldu. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri ise yoldan geçen Hasret Şener'in (51) sağ dizini sıyırarak hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

Ağır yaralanan Ümmet Öngör, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Diğer yaralı Hasret Şener ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ümmet Öngör'ün hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Silahlı saldırgan Adnan Şahin ise, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan Adnan Şahin, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.