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Okul servis ücretlerine zam geldi mi? 2022 okul servis ücretleri ne kadar olacak?

Okul servislerine zam gelmesi konusu gündemdeki yerini koruyor. Oda Başkanı Günhan Sinar'dan beklenen açıklama geldi. Okul servislerine zam tarifesi uygulanacak mı? Hepsi haberimizin ayrıntılarında...

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  • Okul servis ücretlerine zam geldi mi? 2022 okul servis ücretleri ne kadar olacak?

    Yeni eğitim-öğretim okul kayıtlarının başlamasının üzerine öğrencilerin ulaşımını sağladığı servis kayıtları da yapılmaya başlandı. Veliler için önemli giderlerden biri olan servis ücretleriyle ilgili İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri başkanı Günhar Sinar'dan beklenen açıklama geldi.

    KOŞULLARI DEĞERLENDİRİCEĞİZ

    6 Nisan'da yüzde 40'lık zam aldıklarını hatırlatan Sinar, “0-1 kilometre 554 lira şu anda. Buna yüzde 35 rehber personel ücreti ekleniyor. En uzak mesafe 23-25 kilometre bin 330 lira. Etüt olan okullarda, etüt ücreti ekleniyor. Şu anki tarife bu. Biz öğrenci ve velilerimizi de düşünüyoruz. Onları üzmek istemiyoruz ama ekonomik koşulları değerlendireceğiz. Ona göre bir karar vereceğiz.” diye konuştu.
  • Okul servis ücretlerine zam geldi mi? 2022 okul servis ücretleri ne kadar olacak?

    UKOMEDE BELİRLENECEK

    Servis ücretlerine mutlaka zam geleceğini ifade eden Sinar, “Servis fiyatları ağustos ayının sonunda yapılacak olan UKOME gündemine gelecek ve orada değerlendirilecek. Eğer ağustos sonuna geldiğimizde mazot fiyatları, yedek parça, işçilik, lastik, şoför gibi ücretlerin yukarı çıkması halinde mutlaka servis ücretlerinde de bir düzelme, güncelleme olacaktır.” dedi.
  • Okul servis ücretlerine zam geldi mi? 2022 okul servis ücretleri ne kadar olacak?

    EN UYGUN TARİFEYİ UYGULAMAYA ÇALIŞACAĞIZ

    DHA’ya konuşan Sinar, “Zam için yüzde vermemiz mümkün değil. Bir ay sonra ne olacağını bilmiyoruz. Bazı yerlerde yüzde 40 zam gelecek gibi söylemler var. Bizim yüzde 40 zam gelecek diye bir açıklamamız yok. Bir ay sonra bakacağız, özellikle ana giderimiz yakıt maliyetleri. Bunlara bakacağız, karar vereceğiz. 6 Nisan'da en son zam aldığımız durumla ağustos sonundaki UKOME toplantısındaki durumu karşılaştıracağız. Hem meslektaşlarımız için hem de İstanbul halkı için kimseyi üzmeden en uygun tarifeyi ortaya çıkarmaya çalışacağız.” diye konuştu.
  • Okul servis ücretlerine zam geldi mi? 2022 okul servis ücretleri ne kadar olacak?

    VELİLERE TARİFENİN DEĞİŞECEĞİ SÖYLENİYOR

    Sinar, “Tarife velilere gösteriliyor. Bunun üstünden de bir revizyon olacağı söyleniyor. Buna göre de velilerimiz de yeni çıkacak tarifeyi bekliyorlar. Buna göre bir ödeme yapacaklar.” ifadelerini kullandı.
  • Okul servis ücretlerine zam geldi mi? 2022 okul servis ücretleri ne kadar olacak?

    ''İSTANBUL'DA ARAÇ SAYISI YETERLİ''

    Daha önce yalnızca okullar açılırken zam aldıklarını ifade eden Sinar, “İstanbul'da 59 bin tane tahditli plakalı araç var. İstanbul'da araç sayısının yetersiz olduğuyla ilgili söylemler var. İstanbul'da araç sayısı yeterli. Velilerimiz rahat olsunlar. Buradaki problem şu. Meslektaşlarımızın hakkını veren, onun emeğinin karşılığını veren, aracıyla çalışıyor, tahditli plakasıyla çalışıyor, şoförlük yapıyor. Bunun hakkını veren her tur firması rahatlıkla istanbulda araç bulacaktır.İstanbul Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı olarak ben isteyen her tur firmasına, meslektaşımın hakkını vermesi koşuluyla araç bulacağımın da sözünü vermiştim.” diye konuştu.
  • Okul servis ücretlerine zam geldi mi? 2022 okul servis ücretleri ne kadar olacak?

    SERVİS ŞÖFÖRLERİ ANLAYIŞ BEKLİYOR

    10 yıldır servis şoförlüğü yapan Yılmaz Hakan, “Fiyatları şu anda eski fiyat üzerinden durdurmuş vaziyetteyiz. O haldeyken bile veliler şikayetçi. Bir araç şoförünün maaşını, aracın yıpranmasını düşünün. Yapılan zamlar yeterli değil.” dedi.

    Şoför Halil İbrahim Tuna da, “Servis ücretlerini yeterli bulmuyoruz. Velilere biraz burada yük biniyor maalesef ama binmek zorunda. Zam yapmak zorundayız. Buna göre bir ücretlendirme yapılacaktır. Kimine göre az, kimine göre fazla ama bir ortalaması bulunacaktır. Velilerin bu konuda anlayış göstermesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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