Yeni eğitim-öğretim okul kayıtlarının başlamasının üzerine öğrencilerin ulaşımını sağladığı servis kayıtları da yapılmaya başlandı. Veliler için önemli giderlerden biri olan servis ücretleriyle ilgili İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri başkanı Günhar Sinar'dan beklenen açıklama geldi.

KOŞULLARI DEĞERLENDİRİCEĞİZ

6 Nisan'da yüzde 40'lık zam aldıklarını hatırlatan Sinar, “0-1 kilometre 554 lira şu anda. Buna yüzde 35 rehber personel ücreti ekleniyor. En uzak mesafe 23-25 kilometre bin 330 lira. Etüt olan okullarda, etüt ücreti ekleniyor. Şu anki tarife bu. Biz öğrenci ve velilerimizi de düşünüyoruz. Onları üzmek istemiyoruz ama ekonomik koşulları değerlendireceğiz. Ona göre bir karar vereceğiz.” diye konuştu.