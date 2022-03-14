Bol ödülül film gösterime giriyor 0:00 / 0:00

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Ödüllü yönetmen Ferit Karahan imzalı 'Okul Tıraşı', gösterime 18 Mart'ta girecek. Karahan’ın ikinci uzun metraj filmi olan 'Okul Tıraşı', baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf'un dokunaklı hikâyesini beyazperdeye taşıyor.

Ferit Karahan'ın, senaryosunu Gülistan Acet ile birlikte kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu 'Okul Tıraşı'nın yapımcılığını Kanat Doğramacı üstleniyor. Karahan'ın kendi hayatından izler de barındıran filmin başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ile çocuk oyuncu Samet Yıldız paylaşıyor. 'Okul Tıraşı'nın kadrosunda yer alan diğer çocuk oyuncular ise çekimlerin yapıldığı Van'ın Bahçesaray ilçesinde bölgenin yerel halkından seçildi. Editörlüğünü Sercan Sezgin'in ve Hayedeh Safiyari'nin, görüntü yönetmenliğini Türksoy Gölebeyi'nin yaptığı filmin dünya dağıtımını ise İtalya merkezli Intramovies üstleniyor.

'OKUL TIRAŞI'NIN ÖDÜLLERİ

* 71. Berlin Uluslararası Film Festivali (Dünya prömiyeri) – FIPRESCI Ödülü

* 38. Uluslararası Fecr Film Festivali – En İyi Senaryo Ödülü

* 36. Uluslararası Valencia Film Festivali CINEMA JOVE – En İyi Film, En İyi Seyirci Ödülü

* 28. Avrupa Film Festivali Palić – En İyi Yönetmen Ödülü

* 11. Atlántida Film Festivali – Eleştirmenler Ödülü

* 17. Uluslararası Kazan Müslüman Filmleri Festivali – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, En İyi Yönetmen Ödülü

* 37. Hayfa Uluslararası Film Festivali – Jüri Özel Ödülü

* 2021 Chicago Uluslararası Film Festivali – En İyi Film Ödülü (Golden Hugo)

* 2021 Duhok Uluslararası Film Festivali – En İyi Kürtçe Senaryo Ödülü

* 2021 İsfahan Uluslararası Çocuklar ve Genç Yetişkinler İçin Film Festivali – Onur Ödülü

* 2021 Lizbon ve Estoril Film Festivali – Özel İlgi Ödülü

* 2021 Ourense Bağımsız Film Festivali – 'Carlos Geli'yim Ödülü

* 28. Sarajevo Film Festivali – Seyirci Ödülü

* 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu Ödülü

* 32. Ankara Uluslararası Film Festivali – En İyi Kurgu, En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü

* 9. Boğaziçi Film Festivali – En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu Ödülü