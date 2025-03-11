Okul zili vahşeti!
Olay, Sakarya'da meydana geldi. Sakarya'da kan donduran bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olan adam zil sesinden rahatsız olunca bıçakla okulu bastı. Okul müdürünün boğazını kesip onu ağır yaraladı.
Giriş: 11.03.2025 - 20:17 Güncelleme: 11.03.2025 - 20:17
Olay, Sakarya'da meydana geldi.
Sakarya'da kan donduran bir olay yaşandı.
Psikolojik sorunları olan adam zil sesinden rahatsız olunca bıçakla okulu bastı.
Okul müdürünün boğazını kesip onu ağır yaraladı.
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