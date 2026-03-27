        Haberler Gündem Güncel Okulda laboratuvarda patlama: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Okulda laboratuvarda patlama: 4 yaralı

        İstanbul Beylikdüzü'nde fen lisesinin kimya laboratuvarında deney sırasında patlama meydana geldi. Olayda 4 öğrenci hafif yaralandı

        Giriş: 27.03.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Beylikdüzü’nde fen lisesinin kimya laboratuvarında deney sırasında meydana gelen patlamada 4 öğrenci hafif yaralandı.

        DHA'nın haberine göre öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay, saat 14.30 sıralarında Barış Mahallesi’nde bulunan fen lisesinin kimya laboratuvarında meydana geldi.

        İddiaya göre, deney sırasında gazların tepkimeye girmesi sonucu küçük çaplı patlama oldu. Patlama sırasında laboratuvarda bulunan 4 öğrenci el ve yüzlerinden hafif şekilde yaralandı. Patlamanın ardından öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

