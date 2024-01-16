Okullar ikinci dönemde açılmayacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Son günlerde artan üst solum yolu enfeksiyonu vakalarındaki artış üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nda da üyelik yapmış olan Prof. Dr. Ateş Kara'nın videosunu paylaştı. Prof. Dr. Ateş Kara yaptığı paylaşımda vakların nispeten çocuklar arasında daha fazla yayınlandığına dikkat çekti. Peki, vaklar nedeniyle ikinci dönemde okullar açılmayacak mı? Okullar uzaktan eğitime mi geçecek? İşte merak edilen detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Kara'nın bu aylarda üst solunum yolu şikayetlerindeki artışı sebepleriyle değerlendirdiğini ve buna karşı yapılması gerekenleri anlattığını belirtti. Koca, bu ifadeleriyle birlikte Prof. Dr. Kara'nın değerlendirmelerinin bulunduğu videoyu paylaştı.

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"HAFİFE ALINMAMAMLI"

Bu tabloda üç ana faktörün etkili olduğunu aktaran Kara, şunları kaydetti:

"Bu faktörlerden biri solunum yollarını saran bir virüs olan RSV virüsüdür, diğeri influenza, yani griptir; bir diğeri ise koronavirüstür. Koronavirüs, daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyretse de risk gruplarında yol açabileceği tablolar sebebiyle hafife alınmamalı. Enfeksiyon hastalıklarına karşı ellerimizi sık yıkamalıyız. Özellikle kalabalık ortamlarda, dış mekanlarda mikroorganizmalarla temas söz konusu olabileceği için elimizle ağız, burun ve gözlerimize dokunmaktan kaçınmalıyız. Bu dönemde, boğaz ağrısı, hafif burun akıntısı, hafif hapşırık veya öksürük gibi şikayetleri olanların maske takarak muhtemel bir enfeksiyonu başkalarına bulaştırma sorumluluğunu almaması gerekir. Grip aşısı ise bir başka silahımız olabilir."