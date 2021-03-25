Uzaktan eğitim sürekli olacak mı? Okullar kapanacak mı? Pandemi sürecinin ardından uzaktan eğitim bir yılı geride bıraktı. Pandeminin ise tam olarak ne zaman biteceği bilinmese de hayatımızda kalıcuı etkiler bırakacağı şimdiden genel kabul görmeye başladı. Eğitim sisteminde de pandemi sürecinin kalıcı etkilerinin görülmesi bekleniyor. Peki, pandemiyle birlikte hayatımıza giren "Uzaktan eğitim sürekli mi olacak?" sorusuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yapılan açıklama...

"OKULLARI AÇMAKTA KARARLIYIZ!"

Vaka sayılarındaki artışın okullardan kaynaklı olmadığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulları açık tutma ilke kararımız var" dedi.

Öğretmenlerin yaklaşık yüzde 10'unun aşılandığını açıklayan Bakan Selçuk, "Okulları açmayı aşılama şartına bağlamamak gerekir" ifadesini kullandı.

"SALGIN BİTSE DE UZAKTAN EĞİTİM KALICI OLACAK"

1'inci yılını dolduran uzaktan eğitimi değerlendiren Bakan Selçuk, canlı derslere katılım oranının ilkokulda yüzde 66, ortaokulda yüzde 73, lisede yüzde 77 olduğunu belirtti.

Salgın bitse de uzaktan eğitimin kalıcı olacağını belirten Bakan Selçuk, "Salgın süreci bazı derslerin uzaktan verilebileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "Hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin uzaktan yapılabileceğine ilişkin çalışmalardan sonra yeni yol haritası belirleyeceğiz" diye konuştu.