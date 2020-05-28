Okullar LGS'ye öğrencilerin ürettiği dezenfektanlarla hazır - YALOVA

AA

Yalova'da LGS sınavının uygulanacağı 63 okul, Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği ürünlerle dezenfekte ediliyor.Okulda, LGS sınavı ve öncesinde kullanılmak üzere 500 kilogram el, ortam ve kıyafete uygulanan dezenfektan üretildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edilen 18 bin maske ve 630 adet 3D siperlik de okullara ulaştırıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sınav yapılacak okullar için dezenfektan üretimini tamamladığını söyledi.Sınav yapılacak okulların her sınıfında el, girişlerde ortam ve kıyafetlere sıkılan dezenfektan olacağını anlatan Tosun, Yalova olarak LGS'yi sağlıklı bir şekilde yapmak için hazır olduklarını kaydetti.