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        Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor ve yaz tatili ne zaman?

        Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar 17 Ocak'ta yarıyıl tatili sürecine girdi. Yaklaşık 20 milyona yakın öğrenci 1.dönem karnelerini aldı. MEB çalışma takvimi belli olurken okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor ve yaz tatili ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 14:37 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:37
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        Okulların açılış tarihi ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimine devam eden öğrenciler ve velileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimini geçtiğimiz günlerde yayınlamış ve "okullar ne zaman açılacak?" sorusu yanıt bulmuştu. Peki, Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

        Okullarda 2. dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak.

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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        YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

        20 Haziran 2025 Okullar kapanacak ve yaz tatili süreci başlayacak.

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