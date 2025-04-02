Okullar ne zaman açılıyor? Ara tatil hangi gün bitiyor?
31 Mart Pazartesi günü başlayan ikinci ara tatilin sona ereceği tarih ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Takvimi'ne göre 5 günü kapsayan ara tatil bayram tatili ile birleşerek 9 güne uzatılmıştı. Peki, "Okullar ne zaman açılıyor? Ara tatil hangi gün bitiyor?" İşte nisan ara tatili sonrasında okulların açılacağı tarih...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan Eğitim-Öğretim Yılı Takvimi ile 2. ara tatilin sona ereceği tarih belli oldu. 28 Mart tarihi itibarıyla okulların kapanmasıyla nisan ara tatilinin tadını çıkaran öğrenciler, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Okullar ne zaman açılacak? 2. Nisan ara tatil hangi gün bitiyor?" İşte ara tatilin sona ereceği tarih...
ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
31 Mart Pazartesi günü başlayan İkinci ara tatil 4 Nisan Cuma günü sona erecek.
Ara tatilin sona ermesinin ardından öğrenciler, 7 Nisan'da ders başı yapacak.
YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?
Yaz tatili 20 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak.