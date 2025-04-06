Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor? 7 Nisan Pazartesi okul var mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların tatil süreci devam ediyor. Milyonlarca öğrenci okulların açılacağı tarihe odaklandı. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki binlerce öğrenci 2. dönem ara tatiline 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlamıştı. Nisan ara tatili bayram tatili içerisinde yer almıştı. Peki Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor? 7 Nisan Pazartesi okul var mı?
Okulların açılacağı tarih araştırılıyor. Nisan ara tatilinin bitmesine kısa süre kaldı. Öğrenciler ders başı yapacağı tarih MEB eğitim takvimi ile belli olmuştu. İşte nisan ara tatilin bitişi ve okulların başlayacağı tarih
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2. Dönem ara tatili 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından ise 7 Nisan 2025 Pazartesi günü okullar açılacak.
NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki binlerce öğrenci 2. dönem ara tatilini 31 Mart 2025 Pazartesi ve 4 Nisan 2025 Cuma tarihleri arasında yapacak.
YAZ TATİLİ 20 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK
9 Eylül’de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim faaliyetleri 20 Haziran cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler 3 aylık bir yaz tatili yapacak.