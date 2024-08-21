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        Haberler Bilgi Yaşam Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2024 2025 Okulların açılış tarihi ne zaman?

        Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2024 2025 Okulların açılış tarihi ne zaman?

        Okulların açılmasına kısa süre kaldı. Karnelerini alan ve yaz tatil dönemine giren öğrenciler, yaz tatilinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan takvim sonrasında yaz tatilinin ne zaman biteceği, ara tatil tarihleri ve okulların açılış ve kapanış tarihi belli oldu. Peki Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı, ayın kaçında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 12:23 Güncelleme: 21.08.2024 - 12:26
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        Okulların açılacağı tarih binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Yaz tatilinin başlamasıyla gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Peki, okullar ne zaman, hangi tarihte açılıyor, yaz tatili ne zaman bitecek? İşte yanıtı

        2

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Okulların açılış tarihi belli oldu. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı MEB takvimine göre okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

        Buna göre okulların başlamasına haftalar kaldı.

        Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

        İLKOKUL 1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

        Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

        3

        İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

        Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

        BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

        Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

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