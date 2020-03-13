Okullar ne zaman açılacak? Okullar ve Üniversiteler kaç gün tatil olacak? soruları öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Corona Virüsü sebebi ile Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde dün bir dizi kararlar alındı ve okulların ve üniversitelerin tatil edilmesi kararlaştırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sistemi ile öğrencilerin eğitimlerine devam edeceği sistemi açıkladı. İşte okulların açılacağı tarih ve tatil süresi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? KAÇ GÜN TATİL?

Öncelikle ilk orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim yöntemiyle internet ve televizyon kanallarından öğrencilerimiz eğitim görecektir.Bunun nasıl olacağını Milli Eğitim Bakanlığımız ailelerle paylaşacak.

Üniversitelerimizle ilgili 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edilecektir. Bunun nasıl telafi edileceği konusunda YÖK'le koordineli bir şekilde tanzim edilecek. Üniversitelerde eğitim kaybı olmaması için gerekli tedbirler alınacak.

OKULLARDA CORONA VİRÜSÜ TEDBİRİ

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüse karşı tedbirlerini karşı üç aşamalı olarak hayata geçirdi. Okullarda bilgilendirme çalışmaları, eş zamanlı hijyen ve olası bir tatil durumunda her zaman ve her yerden erişilebilen uzaktan eğitim altyapısı.

Bakanlık, öğrenci, öğretmen ve velilerin bu süreci paniğe kapılmadan sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için 444 0 632 numaralı MEBİM çağrı merkezi üzerinden de 7 gün 24 saat destek ve yönlendirme hizmeti sunuyor.

ÜNİVERSİTELERDEN CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMİ

Sosyal medyada Boğaziçi Üniversitesi'nin de eğitime ara verdiği belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu'nun ortak kararıyla koronavirüs önlemleri çerçevesinde 20-26 Nisan tarihleri arasında planlanan bahar tatilinin 16-29 Mart tarihleri arasına alındığı belirtildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, koronavirüs önlemleri kapsamında personelin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu söyledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof Dr. Mazhar Bağlı yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında personelin yurt dışına çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı üniversite öğrenimlerine devam eden öğrencilere de çağrıda bulunurken kalabalık alanlardan uzak durmaları gerektiğini söyledi. Bağlı, “Öğrencilerimizin her şeyden önce eğer hastalık belirtisi varsa muhakkak maske takmaları ve başkasına bulaştırmamaya özen göstermelidirler. Sağlık kuruluşları ile irtibat halinde olmaları ve aynı zamanda hijyene çok önem vermeliler. Bu virüsle mücadele etmenin en somutu hijyene önem vermektir. Öğrencilerimizin buna önem göstermeleri çok kalabalık alanlara daha dikkatli gitmelidir. Toplu kullanım alanlarında biz her türlü tedbiri alıyoruz. Öğrencilerimize herhangi bir hastalık bulaşmaması için gerekli tedbirlerimizi de alacağız” diye konuştu.

Kadir Has Üniversitesi, koronavirüs (coronavirus) tedbiri nedeniyle yarı yıl tatilini öne çekerek eğitime ara verdiğini duyurdu. Yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayacağı ve 20 Mart'a kadar süreceği açıklandı. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) de koronavirüs nedeniyle derslere uzaktan devam etme kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi.