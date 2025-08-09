Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman bitiyor?

Yaz tatili süreci devam ederken okulların açılış tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için net tarihler belli oldu. Peki, Bu dönem okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte MEB takvimi ile 2025-2026 Okullar ne zaman açılıyor sorusunun yanıtı ve konu hakkında detaylı bilgiler…