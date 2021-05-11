Pandemi süreciyle birlikte uzaktan eğitime geçen okullarda, kısmi kapanma sürecinde bazı sınıflar için yüz yüze eğitime geçilmişti. Ancak tam kapanma ile birlikte okullarda yeniden uzaktan eğitime geçildi. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilen soruyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen yanıt...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullar ne zaman açılacak?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.

Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır."

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Okulların açılacağı tarihle ilgili Milli Eğitim Bakanı Selçuk 17 Mayıs'tan sonra durumun netleşeceğini belirtti. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih ile ilgili net açıklamaların 17 günlük kısıtlama sonrası gelmesi ön görülüyor