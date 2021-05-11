Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

Okullar ne zaman açılacak? Tarih verildi! Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan merak edilen konuyla ilgili net açıklama geldi. Peki, ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili gelen soruya verdiği yanıt.

Okullar ne zaman açılacak? Tarih verildi! Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Pandemi süreciyle birlikte uzaktan eğitime geçen okullarda, kısmi kapanma sürecinde bazı sınıflar için yüz yüze eğitime geçilmişti. Ancak tam kapanma ile birlikte okullarda yeniden uzaktan eğitime geçildi. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilen soruyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen yanıt...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullar ne zaman açılacak?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.

Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır."

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Okulların açılacağı tarihle ilgili Milli Eğitim Bakanı Selçuk 17 Mayıs'tan sonra durumun netleşeceğini belirtti. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih ile ilgili net açıklamaların 17 günlük kısıtlama sonrası gelmesi ön görülüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ayşe'nin şüpheli ölümünü Adli Tıp aydınlatacak - Haberler
GÜNDEMAyşe'nin şüpheli ölümünü Adli Tıp aydınlatacak
Eski karısını beyzbol sopasıyla darbetti! - Haberler
GÜNDEMEski karısını beyzbol sopasıyla darbetti!
FACİADAN DÖNÜLDÜ! Son dakika: Tır benzinliğe girdi! - VİDEO HABER
GÜNDEMKameraya yansıdı! Tır benzinliğe girdi!
SON DAKİKA HABERLERİ! İçişleri'nden 'şehit aileleri' için genelge
GÜNDEMİçişleri'nden 'şehit aileleri' için genelge
Sahte pasaportla 25. girişinde yakalandı - Haberler
GÜNDEMSahte pasaportla 25. girişinde yakalandı
Ankara'da kadın cinayeti! Eşinin cezaevi geçmişini boyacıdan öğrendi! - Haberler
GÜNDEMCezaevi geçmişini boyacıdan öğrendi!
Tam kapanma 1 hafta uzayacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan tam kapanma açıklaması
GÜNDEMTam kapanma 1 hafta uzatılacak mı?
Korona hayattan kopardı, bebeği sezaryenle alındı - Haberler
GÜNDEMKorona hayattan kopardı, bebeği sezaryenle alındı
Arefe günü resmi tatil mi? 2021 Ramazan Bayramı Arefe günü mesai olacak mı?
GÜNDEMArefe günü resmi tatil mi?
Arefe günü oruç tutulur mu? Arefede ve bayramda oruç tutulur mu?
GÜNDEMArefe günü oruç tutulur mu?