Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB tarafından yanıt buldu. Okullar Eylül ayı içerisinde açılacak. Milyonlarca öğrenci tekrar okul heyecanı yaşarken ilk kez okullu olacak olanlar da uyum sağlamaya çalışacak. İşte okulların açılışı tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından 2018-2019 eğitim dönemi için okulların ne zaman açılacağı belirledi.

Buna göre, okullar 17 Eylül 2018 tarihinde açılacak. İlk dönem eğitiminin ardından yarı yıl tatili için 21 Ocak 2019 tarihinde karneler dağıtılacak ve yarı yıl tatili başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019'da sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

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