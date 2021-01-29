Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz tablet ve internet paketi dağıtımını sürdürüyor. Türkiye'de koronavirüs aşıla sürecinin başlaması ile birlikte okulların yüz yüze açılması gündeme geldi. Peki ikinci dönem yani 15 Şubatta okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB ve Bakan Selçuk tarafından yapılan son açıklamalar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar ne zaman açılacak sorusu için henüz net resmi bir açıklama yapmadı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "'Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilin son günü olan 15 Şubat tarihi için plan yaptıklarını açıklamıştı. Okullar ara tatilin de eklenmesi ile 3 haftalık sömestr tatiline geçen hafta girdi. Okulların kademeli olarak 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim ile başlaması bekleniyor. Uzaktan eğitim de devam edecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN ÜCRETSİZ TABLET DESTEĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 500 bin tablet bilgisayarın öğrencilere teslim edildiğini, Şubat ayı sonuna kadar 600 bin tablet bilgisayarın teslim edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

“Eğitimde Fırsat Adaleti” parolasıyla hareket eden Millî Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitime tablet desteğinde ilk aşamayı gerçekleştirdi. 500 bin tablet bilgisayar öğrencilere teslim edildi. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sözümüzü tuttuk ama daha çok çocuğumuza ulaşma gayretimiz devam ediyor.” diyerek müjdeyi verdi.

Şubat ayı sonuna kadar tablet desteği, 600 bine çıkacak. Tamamı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen ve Aralık ayında başlatılan uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteği hedefinde ilk aşama gerçekleştirildi. Ocak ayı tamamlanırken 500 bin bilgisayar öğrencilere ulaştı.

Tüm dünyada artan cihaz ihtiyacı ve üretim kapasitesinin yeterli olmaması nedeniyle Bakanlık dağıtımı 7 faz hâlinde gerçekleştirdi. Son fazda 17 ile yapılan sevkiyatla birlikte 500 bin tablet dağıtımı tamamlandı.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dağıtımın gerçekleştirildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle 500 bin tabletin çok üzerinde bir dağıtım gerçekleştirildiğinde dikkat çeken belirten Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde internet ve cihaza ulaşamayan tek bir çocuk dahi kalmaması için çaba sarf ettiklerine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“TRT EBA televizyonu kanallarımız, yaklaşık 14 bin 500 EBA Destek Noktamız ve zorlu kış koşullarında bile Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar için yollarda olan 167 EBA Mobil Destek Aracımızla okulu, çocuklarımızın bulunduğu yere taşıyoruz. İlk aşamada 500 bin olarak planlanan tablet bilgisayar desteğini gerçekleştirdik. Sözümüzü tuttuk ama daha çok çocuğumuza ulaşma gayretimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta yeni hedefimiz için yola çıkıyoruz. Şubat ayı sonuna kadar 600 bin tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız.”

Bakanlığın öğrencilere ulaştırdığı tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı İnternet paketi de bulunuyor.

100 bin ek tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.