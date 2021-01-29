Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze okullar açılacak mı, açılmayacak mı?

Milyonlarca öğrenci son dakika Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan Ziya Selçuk tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Yaklaşık bir senedir eğitimlerini uzaktan sürdürmeye çalışan öğrenciler yüz yüze eğitimi iple çekiyor. Peki okullar yüz yüze açılacak mı? 15 Şubatta okullar açılıyor mu? İşte yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze okullar açılacak mı, açılmayacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz tablet ve internet paketi dağıtımını sürdürüyor. Türkiye'de koronavirüs aşıla sürecinin başlaması ile birlikte okulların yüz yüze açılması gündeme geldi. Peki ikinci dönem yani 15 Şubatta okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB ve Bakan Selçuk tarafından yapılan son açıklamalar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar ne zaman açılacak sorusu için henüz net resmi bir açıklama yapmadı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "'Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilin son günü olan 15 Şubat tarihi için plan yaptıklarını açıklamıştı. Okullar ara tatilin de eklenmesi ile 3 haftalık sömestr tatiline geçen hafta girdi. Okulların kademeli olarak 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim ile başlaması bekleniyor. Uzaktan eğitim de devam edecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN ÜCRETSİZ TABLET DESTEĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 500 bin tablet bilgisayarın öğrencilere teslim edildiğini, Şubat ayı sonuna kadar 600 bin tablet bilgisayarın teslim edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

“Eğitimde Fırsat Adaleti” parolasıyla hareket eden Millî Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitime tablet desteğinde ilk aşamayı gerçekleştirdi. 500 bin tablet bilgisayar öğrencilere teslim edildi. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sözümüzü tuttuk ama daha çok çocuğumuza ulaşma gayretimiz devam ediyor.” diyerek müjdeyi verdi.

Şubat ayı sonuna kadar tablet desteği, 600 bine çıkacak. Tamamı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen ve Aralık ayında başlatılan uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteği hedefinde ilk aşama gerçekleştirildi. Ocak ayı tamamlanırken 500 bin bilgisayar öğrencilere ulaştı.

Tüm dünyada artan cihaz ihtiyacı ve üretim kapasitesinin yeterli olmaması nedeniyle Bakanlık dağıtımı 7 faz hâlinde gerçekleştirdi. Son fazda 17 ile yapılan sevkiyatla birlikte 500 bin tablet dağıtımı tamamlandı.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dağıtımın gerçekleştirildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle 500 bin tabletin çok üzerinde bir dağıtım gerçekleştirildiğinde dikkat çeken belirten Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde internet ve cihaza ulaşamayan tek bir çocuk dahi kalmaması için çaba sarf ettiklerine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“TRT EBA televizyonu kanallarımız, yaklaşık 14 bin 500 EBA Destek Noktamız ve zorlu kış koşullarında bile Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar için yollarda olan 167 EBA Mobil Destek Aracımızla okulu, çocuklarımızın bulunduğu yere taşıyoruz. İlk aşamada 500 bin olarak planlanan tablet bilgisayar desteğini gerçekleştirdik. Sözümüzü tuttuk ama daha çok çocuğumuza ulaşma gayretimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta yeni hedefimiz için yola çıkıyoruz. Şubat ayı sonuna kadar 600 bin tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız.”

Bakanlığın öğrencilere ulaştırdığı tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı İnternet paketi de bulunuyor.
100 bin ek tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zeytinburnu'nda karaya oturan gemideki mürettebat 'varagele' yöntemiyle kurtarıldı
GÜNDEMKaraya oturan gemi kurtarıldı
İstanbul’un iki ilçesinde 8 saatlik su kesintisi olacak
GÜNDEMİstanbul’un iki ilçesinde su kesintisi
Son dakika... Silivri'de içinde 4 personel bulunan sal karaya oturdu
GÜNDEMSilivri'de sal karaya oturdu
Milli Savunma Bakanı Akar: Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı merkez, yarın faaliyetlerine başlayacak
GÜNDEMBakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Marketler (bakkallar) ne zaman, saat kaçta kapanıyor? 29 Ocak BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri
GÜNDEMMarketler ne zaman, saat kaçta kapanıyor?
Hafta sonu hangi yerler açık 29 30 Ocak? - Hafta sonu yasakları kimleri kapsamıyor, kimler muaf?
GÜNDEM29-30 Ocak Hafta sonu hangi yerler açık?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı? - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak mı? Bakanlar
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı?
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partiden istifalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor
GÜNDEMCHP'den istifalarla ilgili açıklama
Bu akşam kısıtlama ne zaman, saat kaçta başlayacak? - Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor?
GÜNDEMKısıtlama ne zaman, saat kaçta başlayacak?
SON DAKİKA: CHP'de istifa depremi! "Görüş ayrılıkları, saygısızlık, sevgisizlik..." - Haberler
GÜNDEMÜç milletvekili CHP'den istifa etti