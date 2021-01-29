Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili bakanlığın tüm önlemleri aldığını ve kademeli yüz yüze eğitimde gelecek sene sınava girecek olan 7. ve 10. sınıfların öncelikli tutulacağını açıkladı. Peki okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Resmi bir açıklama yapıldı mı? İşte yüz yüze eğitim ile ilgili detaylar...

2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 15 ŞUBATTA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Kademeli eğitimin 15 Şubat’ta nasıl başlayacağı konusundaki soru üzerine Bakan Selçuk, şunları söyledi: “Bu sorunun bir kısmı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun uygulama takvimiyle alakalı bir konu, bir kısmı da Millî Eğitim Bakanlığının alması gereken tedbirlerle ilgili. Millî Eğitim Bakanlığı açısından baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Biz; toplumu, aileleri, çocukları araştırma temelli izliyoruz. Sahada yüzlerce araştırma yapıldı ve bunu da yayınladık.

Bu araştırmalar bize gösteriyor ki bizim okulları bugün kapatmamız bugünün problemi değil, gelecek yılların da problemi hâline geliyor. Türkiye, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde okullarını en fazla süre kapalı tutan ülkeler arasında başlarda geliyor. Biz bunu daha kontrollü olabilmek, riski daha iyi yönetebilmek için yaptık ve bugün de bunun doğru bir karar olduğunu görüyoruz.

Ancak 15 Şubat’tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var. Bunu da ilgili tüm kuruluşlarla ve ortamlarda paylaşıyoruz, paylaşacağız. Bu anlamda literatüre ve uygulamalara baktığımızda, elbette küçük yaşların riski daha az. Okul, tümüyle kontrollü bir ortam. Hem öğretmenler hem öğrenciler çok kontrollü bir biçimde belli kurallara dikkat ederek orada bulunuyorlar. Yani okulda bir çarşıdaki, pazardaki ya da sokaktaki gibi karmakarışık ya da kontrolsüz bir ortam yok. Okullardan kaynaklanan durumu da günlük olarak izledik, çocuklarımızı da izliyoruz.” dedi.