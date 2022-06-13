2021-2022 eğitim-öğretim yılının son ermesine sayılı günler kala gözler tatil tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan eğitim takvimi ile 2022 karne günü netlik kazandı. 6 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 21 Ocak Cuma günü sona ermişti. 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayan ikinci dönemin sona ereceği tarih araştırılıyor. Binlerce öğrenci ve veli “Okullar ne zaman kapanacak, 2022 karneler ne zaman verilecek?” sorularına yanıt arıyor. İşte, konuyla ilgili tüm merak edilenler…